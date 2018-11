Forderung: Marienhof in Kurt-Eisner-Platz umbenennen

Am Donnerstagabend gab es in der Rathausgalerie eine Veranstaltung zum 100. Jahrestag der Revolution – im Anschluss brachte der Verein dann das Eisner-Straßenschild am Rathaus an. "Das andere Bayern" fordert einen zentralen Gedenkort für Eisner in München. Für sie bietet sich dafür der jetzige Marienhof an. "Die Benennung des Marienhofes als zentralen städtischen Platzes nach dem Begründer des Freistaats verstehen wir als angemessene Würdigung und als Ausdruck einer geschichts- und selbstbewussten Demokratie", begründet der Verein seine Forderung.