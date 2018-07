Aktion läuft einen Monat "Freiraum": Picknick auf dem Siemens-Parkplatz

An der Gmunder Straße, dem früheren Siemens-Parkplatz, entsteht ein Ort, an dem sich alle gegenseitig glücklich machen sollen. Auf der zubetonierten Brache ist am Donnerstag der "Obersendlinger Freiraumsommer" gestartet. Einen Monat lang darf dort Kultur, Sport oder Musik gemacht werden. Geplant sind etwa ein Zirkus, ein Open-Air-Kino oder ein interkulturelles Picknick.