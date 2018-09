München - Die Politik ändere ja freiwillig nichts, sagen sie, und nun drohe die bayerische Justiz CSU-Ministerpräsident Markus Söder sogar Beugehaft an, damit er für sauberere Luft sorgt in der Landeshauptstadt. Also ruft die Münchner Ortsgruppe des Klimaschutz-Bündnisses "Ende Gelände" zu einer "Aktion zivilen Ungehorsam"“ auf.