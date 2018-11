All das rückt bei der Partie aber erst mal in den Hintergrund. Denn für den Klub geht es im Rahmen des Heimspiels um weit Wichtigeres: Und zwar um nicht weniger als darum, das Leben der zweieinhalb Jahre alten Sophie, die an Leukämie erkrankt ist, zu retten. Das Mädchen, das im Glockenbachviertel wohnt, benötigt im Kampf gegen den Blutkrebs dringend einen passenden Knochenmarksspender. Vor dem Olympiakos-Spiel und in der Halbzeitpause führt die Aktion Knochenmarksspende Bayern (AKB) deshalb eine Typisierungsaktion an der Präsentationsfläche 1 im Foyer des Audi Domes durch.