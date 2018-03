In Deutschland sieht dies noch einmal deutlich anders aus, auch wenn Snapchat hier beliebter ist als beispielsweise Facebook. Laut einer Forsa-Umfrage für die DAK, an der 1.001 deutsche Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren teilgenommen haben, verbringen insgesamt rund neun Prozent der Befragten am meisten Zeit mit Snapchat. Instagram bringt es im Vergleich auf 14 Prozent und WhatsApp liegt bei uneinholbaren 66 Prozent.

Zum anderen gibt es mit Facebook ein großes soziales Netzwerk, das derzeit noch viel schlimmer in der Bredouille steckt als Snapchat. Nach dem Bekanntwerden des massiven Datenskandals laufen Facebook viele Nutzer und auch Firmen davon. Der US-"Playboy" hat seinen Account deaktiviert, Tesla und SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk (46) sind von der Plattform verschwunden und auch Stars wie Will Ferrell (50) oder Cher (71) sprechen sich gegen eine Nutzung aus. Eine ganze Bewegung hat sich unter dem Hashtag #DeleteFacebook gegründet, die dazu auffordert, genau das zu tun: Facebook zu löschen. Klingt ganz so, als ob Snapchat nichts Besseres hätte passieren können, um von den eigenen Problemen abzulenken.