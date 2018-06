Das Ausnahmetalent Matthijs de Ligt

Der erst 18 Jahre junge Innenverteidiger gilt als Riesen-Talent und kann schon im zarten Alter eine beeindruckende Vita vorweisen: neben diversen Nachwuchs-Auszeichnungen ist er der jüngste Spieler, der je in einem UEFA-Finale eingesetzt wurde (er spielte als 17-Jähriger im Euro-League-Finale gegen Manchester United), dazu ist er der jüngste Kapitän in der Historie von Ajax (bereits als Minderjähriger trug er die Binde), ganz nebenbei ist er holländischer Nationalspieler und hat bereits über 60 Spiele in der Eredivisie absolviert. Jede Menge Erfahrung also für einen eben erst Volljährigen.