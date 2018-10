Im Fahrplan 2019 ist vorgesehen, dass noch eine Frühfahrt mit dem Bus von Landshut zum Flughafen verbleibt, damit Frühschichtmitarbeiter den Flughafen weiterhin bis vier Uhr morgens erreichen können.





Einen konkreten Fahrplan mit Haltestellen für den Bus hat der BEG aber noch nicht vorgelegt. Bleibt also die Frage nach den Haltestellen offen und vor allem die, wie die Frühpendler, die teils mit dem Auto die Haltestellen ansteuern und dann auf den Bus umsteigen, nach ihrer Schicht wieder zu den Haltestellen zurückkommen sollen?

Für den ergänzenden Bus sollen DB- und MVV-Zeitkarten anerkannt werden. Die Planungen hierzu sind laut Mitteilung des BEG bereits weit fortgeschritten.

Der Fahrplan des Üfex wird für Frühpendler modifiziert

Ab dem Fahrplan 2020 können auch diese Fahrgäste den Zug nutzen. Denn das Üfex-Fahrplanangebot soll dann um eine zusätzliche Fahrt von Landshut (Abfahrt gegen 3.10 Uhr) zum Flughafen München in der Zeitlage des ersten Busses erweitert werden.

Ebenfalls für den Fahrplan 2020 strebt die BEG die Schließung einer zweistündigen abendlichen Taktlücke zwischen Regensburg über Landshut zum Flughafen in beide Richtungen an. Bis dahin besteht weiterhin die Reisemöglichkeit mit den Zügen Richtung München und Umsteigen in Freising in den MVV-Bus der Linie 635 zum Flughafen, der im 20-Minuten-Takt fährt.





Informationen zu Fahrpreisen hat die BEG gestern auch vorgestellt: Die Fahrt von Landshut zum Flughafen mit dem Üfex im Nahverkehrstarif kostet 12,90 Euro, die Wochenkarte 73,40 Euro, die Monatskarte 232,90 (im Abo nur 190,30 Euro).

Laut BEG sei damit zu rechnen, dass sich die Preise 2019 gegenüber 2018 geringfügig erhöhen werden. Zwischen Moosburg und Flughafen gilt der MVV-Tarif, RVV-Fahrscheine zwischen Eggmühl und Regensburg werden anerkannt. Im Üfex gilt wie in allen Nahverkehrszügen in Bayern ebenfalls das Bayern-Ticket (montags bis freitags ab 9 Uhr, am Wochenende ganztägig).