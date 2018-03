Airbräu-Tenne am Münchner Flughafen Auf diese Boarische Late Night Show werden Sie fliegen!

Dessen „Tenne“ ist als Veranstaltungsort für Kleinkunst seit längerem weit mehr als ein Geheimtipp: Regelmäßig wird hier ein gelungener Mix an Musik -und Kabarettprogrammen geboten. Außerdem ist das „Airbräu“ bekannt für gutes selbstgebrautes Bier und typisch bayerische Schmankerl. Ein besonderer Genuss sind auch die Künstler, die man am Gründonnerstag im Airbräu erleben kann: „De Waltons“ performen Bayerische Countrymusik, der „Zither Manä“ gibt von Rhythm & Blues bis zu Balladen alles zum Besten, was man von einem Zitherspieler so nicht vermuten würde – und „Da Ebner“ zielt mit unverkennbar eigenem Stil von Humor auf die Lachmuskeln ab.

Die Mischung aus Musik, Kabarett und Comedy kam schon bei den ersten Veranstaltungen 2014 bei den Zuschauern so gut an, dass die Shows in Bad Kötzting seitdem in regelmäßigen Abständen stattfinden. Deshalb geht die „Boarische Late Night Show“ längst auch on Tour: So gab es mittlerweile mehrere Veranstaltungen in der Spielbank Garmisch Partenkirchen, Open-Airs auf der Waldbühne am Ludwigsberg und Boarische Late Night Shows in der Stadthalle in Dingolfing.

Bereits bekannte Künstler wie Haindling, die Couplet AG oder die Raith Schwestern, gaben und geben sich ebenso die Klinke in die Hand, wie auch neue, bis dahin noch unentdeckte Talente.

Die Veranstaltung am 26. April 2018 im Airbräu wird übrigens, wie auch alle anderen Boarischen Late Night Shows, vom Regionalfernsehen – dieses Mal von ISAR TV Landshut – aufgezeichnet. Ein Zusammenschnitt wird dann später im TV (europaweiter Empfang über Satellit) und auch im Internet zu sehen sein. Wer allerdings live dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Plätze sichern!

WANN:

Donnerstag, 26.04.18 Einlass ab 18:00 Uhr Beginn 19:30 Uhr

WO:

Airbräu Tenne - Flughafen München Terminalstraße Mitte 18 85356 München-Flughafen

EINTRITT:

35,-€ inkl. a kracherte Schmankerl - Pfanne Parken: P20, 5 Std. - frei

RESERVIERUNG:

Airbräu – Brauhaus Tel.: 089 / 975 – 93 – 111 reservierung.allresto@munich-airport.de