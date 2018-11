Aigner ist neue Chefin Erste Sitzung im Landtag: Markworts markige Worte

Markwort: Rechte ernster wahnehmen

Doch er ist nicht der einzige, der am Montagabend bei der ersten Sitzung des neuen Landtags im Maximilianeum klare Worte findet. Die bisherige Bauministerin Ilse Aigner (CSU) wird mit 198 von 205 Stimmen zur neuen Landtagspräsidentin gewählt. Sie löst damit Barbara Stamm (CSU) ab, bei der sie sich in ihrer Rede überschwänglich bedankt. Weniger warm geht es weiter: Aigner macht eine klare Kampfansage an Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. "Der bayerische Landtag vertritt alle Menschen in Bayern, ganz egal, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion sie ausüben", sagte die CSU-Politikerin "Deshalb hat Fremdenfeindlichkeit in diesem Hohen Haus keinen Platz."