Sie ist eine geschiedene TV-Schauspielerin, die auch mal schlüpfrige Szenen spielt, außerdem Tochter einer Yoga-Lehrerin mit Dreadlocks: Aus Sicht mancher Kritiker in Großbritannien hat Meghan Markle in der königlichen Familie einfach nichts verloren. "Not royal material" heißt es, wenn ihr die bevorstehende Hochzeit mit Prinz Harry versagt wird. Was sie nicht ahnen: Markle ist entfernt nicht nur mit mehreren US-Präsidenten verwandt, sondern auch mit Prinzessin Diana, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. selbst.