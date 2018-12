München - Am Samstagabend beim "Contact-Festival", einem Festival für elektronische Musik im Zenith und im Kesselhaus, in Freimann haben einige Besucher über die Stränge geschlagen. Wie die Polizei am Montag berichtet, haben insgesamt 54 Besucher im Alter von 16 bis 42 Jahren eine Anzeige wegen verschiedener Betäubungsmitteldelikte kassiert. Die Polizei musste gegen 20 Personen Hausverbote aussprechen, gegen elf Personen wird wegen Drogenhandels ermittelt. 20 Beamten waren zwischen 18 Uhr und Mitternacht vor Ort.