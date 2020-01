Hat Schalke eine frühzeitige Verlängerung vergeigt?

"Vor zwei Jahren, als Alex noch gar nicht gespielt hat, als sein Stern erst so langsam aufging, hätten wie sofort unterschrieben. Wir haben förmlich darauf gewartet, dass Schalke eine Vertragsverlängerung vorlegt. Wir haben uns sogar darum kümmert, obwohl es eigentlich falsch war, Schalke anzusprechen, weil man in einer schlechten Verhandlungsposition war, wurden aber nicht zurückgerufen", so Schulz in der "Sportschau".