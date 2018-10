Wichtig bei der Maschinenwäsche ist, das Dirndl auf links zu drehen - also die Innenseite nach außen - und es in einen Wäschesack zu legen. Die Schürze sollte nur mitgewaschen werden, wenn sie eine ähnliche Farbe hat. Die Bluse, egal ob schwarz oder weiß, muss in jedem Fall separat gereinigt werden, um keine bösen Verfärbungsüberraschungen zu erleben.