München - Mit einem Sprung aus dem ersten Obergeschoss des afghanischen Generalkonsulats in Grünwald bei München ist einem Häftling vorübergehend die Flucht gelungen. Nach mehreren Stunden nahmen Beamte den 20-Jährigen am Donnerstag fest, wie die Polizei mitteilte. Zusammen mit einem anderen Häftling hatte der Mann am Mittwoch einen Termin in dem Konsulat. Beide sitzen in Baden-Württemberg im Gefängnis und wurden von Beamten des Bundeslandes begleitet.