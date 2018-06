Augsburg - Rund 5.000 Menschen haben am Samstag in Augsburg mit mehreren Protestzügen und Kundgebungen nach Polizeiangaben gegen den Bundesparteitag der AfD demonstriert. Insgesamt blieb die Lage relativ ruhig. Die Polizei registrierte nur kleinere Zwischenfälle, die befürchteten Krawalle von Linksextremisten blieben aus. "Wir sind sehr zufrieden bis jetzt", sagte Polizeisprecherin Katharina von Rönn am Mittag. Die Augsburger Polizei hatte Unterstützung durch 2.000 zusätzliche Beamte aus mehreren Bundesländern wie Hessen oder Nordrhein-Westfalen bekommen.