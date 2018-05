Alle Beispiele zeigen, in welch schwierigen Mehrfrontenkampf sich die CSU im Wahljahr befindet: Sie muss um stramm konservative Wähler kämpfen, auch am rechten Rand. Sie braucht aber auch die Stimmen in der "bürgerlichen Mitte", will sie überhaupt eine Chance haben, bei der Wahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit im Landtag zu verteidigen. In den jüngsten Umfragen landete die CSU nur bei 41 bis maximal 44 Prozent.