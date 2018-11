Ärzte tun ihr "Menschenmögliches" Krankenhaus! Gesundheitszustand von Malle-Jens ist "kritisch"

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Jens Büchner (49, "Pleite, aber sexy") mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Nun soll der aus "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und dem RTL-Dschungel bekannte Schlagersänger in ein Krankenhaus in Palma eingeliefert worden sein, wie die "Bild" berichtet.