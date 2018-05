Am Dienstag widersprach der Münchner SPD-Vize Roland Fischer der Darstellung. Die 1,5 Millionen Euro zahle die Stadt in den nächsten vier Jahren jährlich – also insgesamt 6 Millionen Euro, 1,75 Millionen Euro mehr als der Freistaat. "Kurzum: München zahlt deutlich mehr für die neue Ringbuslinie", sagt Fischer. "Die Busoffensive 2018 hat die SPD im Stadtrat im Januar 2017 beantragt." Seiner Partei seien "Entlastungen im ÖPNV wichtiger als Fototermine im Landtagswahlkampf".