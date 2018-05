Nach den Halbfinal-Spielen der Champions League gegen Real Madrid, in denen der Stürmer-Star ohne Torerfolg blieb, gab es scharfe Kritik am 29-Jährigen. Heynckes verteidigte seinen Schützling vehement - anfangs. Doch mit der Aktion in Köln könnte Lewandowski auch einen seiner letzten (und wohl den mächtigsten) Verteidiger gegen sich aufgebracht haben. Von der Mannschaft ganz zu schweigen.

