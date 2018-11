Königsplatz-Event: Ignoriert die Stadt Bedenken der Museen?

Zwar würde das Rockfestival "Rockavaria" für 2019 kürzlich erst abgesagt (AZ berichtete). Knauß aber findet, dass man grundsätzlich an das Problem ran müsse. Am ärgerlichsten findet Knauß nämlich nicht den Müll, sondern die Schäden an Objekten, die vor dem Museum stehen. So wurde zum Beispiel eine moderne Laokoon-Statue bei einer Veranstaltung massiv durch einen Gabelstapler beschädigt. Doch weder Veranstalter noch Stadt wollen zuständig sein – die Ermittlung der Staatsanwaltschaft dauert noch an.