"Wir haben uns unterhalten. Ich weiß: Wir Torjäger sind nun mal egoistisch und denken an die Torquote, aber Lewy hat es eingesehen", sagte der ehemalige Mittelstürmer über den Mittelstürmer, der in seinem 193. Pflichtspiel für Bayern sein 150. Tor erzielt hat, zugleich Saisontreffer Nummer 29 – und das obwohl Lewandowski zugunsten seiner Fitness in den K.o.-Spielen bisher in allen Auswärtspartien der Rückrunde höchstens Joker war.