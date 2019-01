München - Am Sonntagmorgen um 3.55 Uhr kamen zwei Männer (20 und 21) vom Feiern aus dem Club Neuraum an der Hackerbrücke. An der Tür nach draußen trafen sie auf drei Männer. Der eine legte dem 21-Jährigen freundschaftlich den Arm um die Schulter. Was der junge Mann laut Polizei nicht wollte und das auch sagte.