Ärger mit Papa Thomas Herzogin Meghan: Mutter Doria soll im Familienstreit schlichten

Spätestens als Thomas Markle gestellte Fotos an die Presse lieferte und bekanntlich in letzter Minute der Hochzeit seiner Tochter absagte, gilt das Tischtuch zwischen den beiden als durchschnitten. Von einem Freund der Herzogin will die Seite erfahren haben: "Was Meghan am meisten frustriert, ist die Tatsache, dass ihr Vater scheinbar keinerlei Verantwortung für sein Handeln übernimmt, so als könne er damit keinen Schaden anrichten und als seien immer die anderen Schuld an allem."