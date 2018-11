Darüber hat sie sich schriftlich bei der Gewofag beklagt. Die Beschwerde-Odyssee beginnt am 27. Oktober: Sie bittet das erste Mal telefonisch bei der Gewofag um Hilfe. In der Woche darauf läuft sie persönlich – mit einer zweiten Mutter aus der Wohnanlage – wegen der ärgerlichen Kälte zum Gewofag-Mieterzentrum an der Hohenwaldeckstraße – ohne Erfolg. Bei weiteren Anrufen fühlt Todorovic sich vertröstet mit Aussagen wie: "Da ist jemand unterwegs." Sie sagt: "Man denkt, dass in vier Stunden wieder warmes Wasser da ist. Doch das ganze Wochenende ist nichts passiert."