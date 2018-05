Ärger im Sorgerechtsstreit Angelina Jolie darf ihre Kinder nicht mit nach London nehmen

Angelina Jolie (42, "Mr. & Mrs. Smith") scheint an dem Sorgerechtsstreit um ihre Kinder zu verzweifeln. In der Auseinandersetzung mit Noch-Ehemann Brad Pitt (54, "Allied - Vertraute Fremde") gibt es schlechte Nachrichten für die Schauspielerin. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, ist es der Mutter nicht erlaubt, ihre sechs Kinder zu den bevorstehenden "The Maleficent 2"-Dreharbeiten in London mitzunehmen.