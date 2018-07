Madrid - Mittelfeldspieler James Rodríguez vom FC Bayern droht in Spanien eine Strafe in Höhe von 11,65 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung. Wie die spanische Zeitung "El Mundo" am Donnerstag berichtete, soll der 27-Jährige Einnahmen aus Bildrechten in Höhe von 6,35 Million Euro unterschlagen haben. Das Bußgeld setzt sich aus den Steuergeldern zuzüglich einer Geldstrafe und Zinsen zusammen.