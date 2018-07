Ärger bei Dreharbeiten Schlägerei am Set? Johnny Depp verklagt

Ein angeblicher Ausraster am Filmset des Kinofilms "City of Lies" im Frühling 2017 in Los Angeles brachte Hollywood-Star Johnny Depp (55, "Fluch der Karibik") jetzt eine Klage ein. Ein Crew-Mitglied behauptet darin, der US-Star habe ihn "zweimal in die Rippen geschlagen".