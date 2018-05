Änderung in letzter Minute Last-Minute-Look: Amal Clooney verärgert Designerteam von Tom Ford

Mit der Met Gala 2018 fand vor wenigen Tagen das Mode-Event des Jahres statt. Zahlreiche Promis glänzten auf dem roten Teppich in unglaublichen Roben zum Thema "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", darunter auch George Clooneys (57, "Emergency Room") Frau Amal (40). Doch jetzt wird bekannt, dass die bekannte Menschenrechtsanwältin, mit ihrem Auftritt hinter den Kulissen für Empörung gesorgt hat - beim Team von Star-Designer Tom Ford (56) und bei einigen "Vogue"-Mitarbeitern, wie die "New York Post" erfahren haben will. Die Met Gala wird jährlich unter anderem von "Vogue"-Chefin Anna Wintour (68) und Mitarbeitern des Modemagazins mitorganisiert.