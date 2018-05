In der derzeitigen Lage klammer Löwen wäre das eine höchst willkommene Finanzspritze, zumal das Nachwuchsleistungszentrum künftig an das Schicksal der in die Regionalliga abgestürzten Sechzger geknüpft ist und eine Rückkehr in den Profifußball auch für den Fortbestand der Talentförderung unabdingbar wäre.