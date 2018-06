Noch an der Seitenlinie steht sein Landsmann Jorge Sampaoli, doch beim Vizeweltmeister Argentinien geben längst Superstar Lionel Messi und der gar nicht mehr so heimliche Chef Javier Mascherano die Richtung vor. "Der Trainer will wissen, was die Spieler auf dem Platz fühlen", umschrieb Mascherano, der "Jefecito", der kleine Chef, die Machtverhältnisse.