Advertorial Mit DriveNow zum Flughafen: Anmelden, 30 Freiminuten erhalten

Und gerade jetzt, in der Ferienzeit, stellt die Reise zum und vom Flughafen mittels Carsharing eine echte Alternative dar. Entspannung statt Hektik, kein Koffer-Gedränge wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch keine Stellgebühren im Flughafen-Parkplatz. Die Möglichkeit, mit einem Leihwagen zum Flughafen oder vom Flughafen in die Stadt zu fahren, besteht in allen DriveNow-Städten - also auch in München.