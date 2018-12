Landshut - Dass Menschen in betrunkenem Zustand nicht immer die besten Ideen haben, bewies ein 30-Jähriger in Landshut auf sehr aggressive Art und Weise. Auf der Suche nach einem Schäferstündchen hat der Mann an der falschen Tür geklingelt - und den überraschten Wohnungsinhaber anschließend schwer verletzt.