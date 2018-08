München - Besser zeitig losfahren: In Bayern, Baden-Württemberg sowie einigen Nachbarländern steht das Ferienende vor der Tür - der ADAC befürchtet daher zum kommenden Wochenende lange Staus. Vor allem auf den süddeutschen Routen in Richtung Norden wird es eng werden, Entspannung wird dagegen auf den Straßen in Richtung Süden erwartet, wie der Automobilclub mitteilt.