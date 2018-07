ADAC-Test Elektro, Gas, Hybrid: Alternative Antriebe im Vergleich

Weil die beiden Gastanks aus rostfreiem ­Kohlefaserverbundstoff mit 19 Kilo Fassungsvermögen großzügig bemessen sind, kommt der Rüsselsheimer rund 445 Kilometer weit. Falls keine Erdgastankstelle in Sicht ist, springt zur Not ein 13-Liter-Benzintank ein – das Umschalten zwischen den Kraftstoffsorten geht unkompliziert via Knopfdruck.

Den Opel Astra gibt es jetzt erstmals mit Erdgasantrieb für CNG.

Im ADAC EcoTest erweist sich der Astra mit einem Verbrauch von 4,2 Kilo CNG als recht genügsam und bekommt auch in Sachen CO 2 - und Schadstoffausstoß erdgastypisch gute Noten. Volle fünf Sterne in der Umweltbewertung verfehlt der Opel dennoch knapp, weil beim Kaltstart die Partikelanzahl leicht erhöht war.

Freude kommt an der Tankstelle auf. Bei rund 1,10 Euro je Kilo kosten 100 Kilometer mit dem Erdgas-Astra gerade einmal 4,60 Euro. Tanken wie vor 20 Jahren. Mit dem – im Vergleich zum Benziner und Diesel – kleineren Kofferraum (gilt nicht für Kombi) muss man sich arrangieren. Und ein ausgeprägtes Turboloch lässt den Astra unter 2000 Umdrehungen zugeschnürt erscheinen. Erst darüber wirkt der Opel-Motor lebhafter. Weil auch die Durchzugskraft in hohen Gängen fehlt, versteht sich der Astra eher als gemütlicher Cruiser.