ADAC-Fahrbericht Honda CR-V: Erste Testfahrt im Kompakt-SUV

Motoren: Es gibt nur Benziner

nd der neue Kompakt-SUV kommt ohne Dieselmotor. Auf den Selbstzünder will Honda künftig ganz verzichten, weil er in der restlichen Welt keine Rolle spielt und in Europa die Nachfrage stark zurückgegangen ist. Ein mutiger Schritt, denn trotz Dieselkrise haben sich beim CR-V auch zuletzt noch rund 30 Prozent für einen Selbstzünder entschieden. Dass dadurch Kunden abspringen, befürchtet Honda dagegen nicht: "Wir haben sehr viele loyale Kunden, die der Marke treu bleiben", hofft Kai Cvetko von Honda Deutschland.Dennoch ein Experiment. Zur Markteinführung im Oktober gibt es lediglich einen einzigen Benzinmotor. Der 1,5-Liter-Turbo leistet in Kombination mit Schaltgetriebe 173 PS, mit CVT-Automatikgetriebe 193. Mehr als ausreichend, so dass selbst auf kurvigen Passstraßen der Wunsch nach mehr Kraft nicht aufkommt. Auffällig: Mit Schaltgetriebe wirkt der Motor beim Beschleunigen wesentlich dröhnender als mit Automatik. Laut Honda noch ein Vorserienproblem, das sich bis zum Marktstart genauso geben soll wie die noch sehr ungenauen Spaltmaße an Heckklappe oder Tankdeckel.