Übrigens: Die Dreharbeiten im Winter hätten fast alle Schauspieler vor große Herausforderungen gestellt. Nicht so Henning Baum: In einer Schlüssel-Szene von "Der Staatsfeind" musste er sich in die durch München fließende Isar begeben, die naturgemäß in den kalten Monaten äußerst kalt ist. Für Baum persönlich aber kaum ein Problem: "Wenn man Anfang Dezember in die Isar muss, ist das nicht so schlimm, wie es aussieht." Er habe vorher Honigbrote gegessen und heißen Tee getrunken: "Wenn die Kamera läuft, spürt man die Kälte sowieso nicht."