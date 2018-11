Achtung, Spoiler! "Modern Family": Die Serie bekommt Zuwachs

Wer nicht jetzt schon wissen will, was bei "Modern Family" passiert, sollte besser nicht weiterlesen. Es gibt eine überraschende Schwangerschaft. Sarah Hylands (27) Figur Haley Dunphy erwartet ein Baby. In der Episode, die am Mittwochabend in den USA lief, sind Haley und Dylan (Reid Ewing) laut "People" beim Autoscooter fahren. Unglücklicherweise knallt Dylan in Haleys Auto, als diese ihren Lippenstift nachzieht. Die beiden gehen ins Krankenhaus, um Haley helfen zu lassen.