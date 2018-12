Achtung, Spoiler! "Game of Thrones": Der Nachtkönig verrät Details zur finalen Staffel

Das verspricht der Nachtkönig allen Fans

Das Ende der siebten Staffel lässt es vermuten: In den finalen Episoden wird es eine große Schlacht zu sehen geben. Der Nachtkönig und seine Armee aus Weißen Wanderern und Untoten sind auf dem Weg in den Norden. Was Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Schnee (Kit Harington) und Co. dem wohl entgegensetzen können? Der Showdown scheint unausweichlich und Vladimir Furdik erklärte im Interview mit der ungarischen Seite "Sorozat Wiki", dass es in Staffel acht "zur größten Schlacht des Thronkampfes" kommen werde. Etwas, das auch schon Showrunner David Benioff (48) angedeutet hat.