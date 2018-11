Für Trainer Niko Kovac ist es indes in zweifacher Hinsicht eine emotionale Rückkehr: Im Mai holte der 47-Jährige mit Eintracht Frankfurt gegen seinen jetzigen Arbeitgeber im Olympiastadion den DFB-Pokal. Berlin ist ferner die Geburts- und Heimatstadt des Kroaten. Das Achtelfinale steigt am Dienstag, 5. Februar, und am Mittwoch, 6. Februar 2019. Die Termine für die einzelnen Paarungen werden noch bekannt gegeben.