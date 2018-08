Sein Foto hatte sie sofort angesprochen. Ein schlanker, sportlicher Mann mittleren Alters mit grauen Haaren und gewinnendem Lächeln. Er hatte sie am 15. Mai 2018 auf dem kostenlosen Datingportal "Zweisam" kontaktiert. Was der Mann über sich schrieb, gefiel Johanna Krieger: Er habe eine Wohnung in Paris, spreche vier Sprachen, sei Fußballtalentscout, käme viel herum in der Welt und lebe alleine. Interessiert sei er nur an einer ernsthaften Beziehung. Aus dem anfänglichen Abtasten in Chats und Mails, die hin und her gingen, wurde bald mehr. "Benoit Lerouge" schrieb immer liebevollere Briefe, nannte sie "mein Engel" und "meine Prinzessin" und sprach von Liebe. In einer Nachricht schrieb er: "Meine Liebe, ich kann es kaum erwarten, dein Ehemann zu sein. Wenn ich eines Tages sterbe und du mein Herz öffnest, wird es in einem goldenen Brief geschrieben sein: Ich liebe dich immer noch". Oder weiter: "Ich möchte Teil deiner kleinen Familie sein."