Absurde Instagram-Challenge triumphiert Kylie Jenner wird von einem Ei ausgestochen

Kylie Jenner (21, "Keeping up with the Kardashians") ist von einem Ei ausgestochen worden! Der Reality-Star aus dem Hause Jenner/Kardashian hielt mit einem Bild, auf dem ihr frisch geborenes Baby Stormi ihren Daumen mit seinen kleinen Fingern umklammert, bislang den Weltrekord für das Instagram-Foto mit den meisten Likes.