Gut, dass sich das Hachinger Lazarett bald lichtet. Chris Greger wird nach muskulären Problemen zurück im Kader erwartet. Auch Jannik Bandowski könnte bald wieder eingreifen, erklärte Schromm. Eine positive Nachricht gibt es außerdem von Dominik Stahl, der sich im Spiel gegen Ingolstadt einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Seine OP am Montag sei "gut verlaufen". Ein weiterer Mutmacher: "Wir haben Waldhof schon in der Hinrunde geschlagen", erinnerte Schromm an den 3:0-Sieg am 14. Spieltag in Mannheim: "Das wollen wir jetzt natürlich wieder tun." Dafür heißt es aber: Bloß keine Fehler mehr!