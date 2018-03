"In der Liga herrscht ein totales Durcheinander", sagte Damir Buric, Trainer des Tabellen-15. Greuther Fürth: "Es ist verrückt, was jede Woche passiert." 13 von 18 Teams müssen im engsten Abstiegsfinale der Zweitliga-Geschichte noch zittern. So kommt es am siebtletzten Spieltag am Wochenende gleich zu fünf echten Duellen im Kampf um den Klassenerhalt.