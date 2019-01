München/Doha - Noch immer hängt Mats Hummels der Fluch des Vorjahres an - zumindest scheint es so. Der Innenverteidiger des FC Bayern hat eine mehr als durchwachsene Hinrunde hinter sich und wurde nun in einer Umfrage des Fachmagazins "kicker" zum "Absteiger der Hinrunde" gewählt.