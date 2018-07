"Wir fühlen uns sehr wohl und wollen den Weg gemeinsam mit dem FCI weitergehen - ich will mit dem Verein und den Fans dorthin zurück, wo wir schon einmal waren", erklärte der 25-jährige Kittel, der in Frankfurt von Verletzungsproblemen zurückgeworfen wurde. "Jetzt hoffen wir alle, dass er seine positive Entwicklung so fortsetzt und wir den gemeinsamen Weg weiterhin erfolgreich beschreiten können", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner.