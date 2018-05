"Absolut verrückt nach Sportbekleidung" Sophia Thiel bekommt ihre eigene Sport-Kollektion bei Aldi Süd

Dass sich Discounter gerade gerne bekannte Gesichter für ihre Modelinien ins Boot holen, ist kein Geheimnis. Nach Heidi Klum (44) für Lidl hat nun Aldi Süd eine neue Kooperation am Start. Die Fitness-Bloggerin und Influencerin Sophia Thiel (23, "Einfach schlank und fit") hat für das Unternehmen eine eigene Sport-Kollektion entworfen. Die Teile sollen am 30. Mai in die Filialen in Deutschland kommen, gab der Konzern am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.