Die Tatsache, dass Ismaik in der aktuell angespannten Gemengenlage derart drastische Worte wählt, sorgt bei "Pro1860" für komplettes Unverständnis. "Wir fragen uns, wie kann man sich als Offizieller in der aktuell aufgeheizten Stimmung unter den Fans nur so äußern und Öl ins Feuer schütten? Die Zeilen dumm und gefährlich zu nennen, wäre noch höflich", heißt es in dem Post. "Pro1860" ruft die Anhänger der Löwen daher dazu auf, "sich von solchen Hetzparolen nicht zu Handlungen hinreißen zu lassen, die absolut unwürdig sind. Bewahrt kühlen Kopf."