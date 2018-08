Die stärkste Erinnerung an München? Das verlorene "Finale dahoam"

"Ich habe mir am nächsten Morgen einen Orangensaft am Viktualienmarkt geholt und mit den richtigen Bayern gesprochen. Die haben mich motiviert", sagte er. Die ganze Saison über habe er diese Unterhaltungen im Kopf gehabt. "Das war auch gut für die Weltmeisterschaft 2014." Triple-Sieger, Weltmeister – mit dem Geist vom Viktualienmarkt. Das passt gut zu Schweinsteiger, der in der Nähe am Gärtnerplatz wohnte.