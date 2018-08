Ana Ivanovic: Es ist eine große Ehre für ihn

"Basti is back", "Basti ist zurück" war in großen Buchstaben auf der Gegengerade zu lesen. In der ersten Halbzeit läuft Schweinsteiger als Kapitän im Trikot seines aktuellen Klubs Chicago Fire auf. Im Alter von 13 Jahren war Schweinsteiger zum Rekordmeister gekommen, 2015 verließ er die Bayern, drei Jahre später erhielt Schweinsteiger nun nachträglich seinen ganz besonderen Abend. Seine Ehefrau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, sagte bei RTL: "Es ist eine ganz große Ehre für ihn. Er hat sich das ganze Jahr darauf gefreut. Es hat ihm gefehlt, in seiner Arena zu spielen."