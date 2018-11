Seit 99 Jahren gibt es den Familienbetrieb, 1919 wurde er von den Großeltern gegründet, damals noch in der Perusastraße. Seit 1948, also seit 70 Jahren, sind sie im Königshof mit Blick auf den Justizpalast. Jetzt aber kleben die roten "Räumungsverkauf"-Aufkleber draußen auf dem Fenster. Der Königshof, eines der vielleicht markantesten Gebäude der Stadt, wird abgerissen, die Geschäfte rundherum schließen oder sind schon zu. Am 24. Dezember ist bei den Bleiholders der letzte Tag. Im Januar starten sie an einem neuen Standort in ihr hundertstes Jahr.